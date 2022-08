Il sindaco Beniamino Maschietto premia l’artista Teo Di Cicco

Nei giorni scorsi il sindaco Beniamino Maschietto ha incontrato l’artista Teo Di Cicco per ringraziarlo, non solo per le opere che impreziosiscono la città di Fondi, ma anche per quelle che si trovano sparse nel mondo, in particolare negli Stati Uniti. Molti tra dipinti, statue e sculture esposti oltreoceano raffigurano, infatti, personaggi, soggetti e scorci fondani.

Al termine del breve incontro che si è tenuto presso la sala della presidenza del Consiglio del Comune di Fondi, il primo cittadino e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale hanno consegnato una targa simbolica all’autore.

“All’artista Teo Di Cicco – recita il riconoscimento - per aver, con opere e sculture di gran pregio e bellezza, esportato nel mondo nomi e volti della cultura fondana e impreziosito angoli, piazze e monumenti della città”.

L’artista, circondato dall’affetto di familiari e amici che lo hanno accompagnato, ha preannunciato ai presenti l’imminente realizzazione di altre opere ancora non ultimate. L’auspicio è che possano valorizzare, non solo collezioni private, ma anche altri angoli della nostra città.

Si ringrazia Vincenzo Bucci per le fotografie delle opere cittadine.