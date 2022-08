Grande attesa per l'evento "Decant sotto le Stelle â€“ Vino e Territorio"

L’evento, organizzato dall’Associazione Decant e dedicato ai vini e alla gastronomia del Lazio, si svolgerà sulla terrazza del Castello Caetani di Fondi giovedì 18 agosto.

In degustazione ci saranno vini proposti da oltre 30 cantine del Lazio: Agricola D’Ausilio, Azienda Agricola Ciucci, Alberto Giacobbe, Candidaterra, Cantina Imperatori, Cantina Le Macchie, Cantina Sant’Andrea, Cantina Villa Gianna,Cantina Vini Vallemarina, Cantine Di Marzio, Casale Cinque Scudi, Casale del Giglio, Casata Mergè, Castel de Paolis, Cincinnato, Consorzio di Tutela Cabernet Atina DOP, Consorzio di Tutela Cesanese del Piglio, De Sanctis, Donato Giangirolami, La Luna del Casale, La Petricia, Marco Antonelli, Merumalia, Paolo e Noemia D'Amico, Deanike -Piana dei Castelli, Piccoli Vignaioli Pontini, Tenuta De Castro,Tenuta la Francescana, Tenuta Ronci di Nepi, Tenuta Tre Cancelli, Villa Simone, Vinea Domini, Vignaioli in Grottaferrata.

La gastronomia sarà curata da Agricola Gizzi, Co.Co Ristorante Lounge bar, l'Angolo della Mozzarella, Gregorio De Gregoris, Laghetto Living, Ristorante Riso Amaro, RED’S Cibarie & Miscele, Petrillo Franco, Mof in collaborazione con Ristorante da Fausto, Ristorante Lo Stuzzichino, Lo.Go bistrot & cocktail bar, Verso Giusto Restaurant.

Il percorso prevede anche la degustazione degli Amari Erbes Izzi e del Varani Gin.

I banchi d’assaggio saranno aperti dalle 19.30 alle 24.00.

Decant sotto le Stelle – Vino e Territorio è patrocinato dal Comune di Fondi e dall’ Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Partner della serata le aziende Vaccaro Gino, MD, GS Komatsu e Bianchi Sisto & Figli s.r.l.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. I biglietti sono disponibili online al link http://www.associazionedecant.it/index.php/decant-sotto-le-stelle-vino-e-territorio/ticket-online oppure presso Futurgrafica a Fondi in Via Arnale Rosso 11. Per informazioni: decantfondi@gmail.com, www.associazionedecant.it, http://fb.me/AssociazioneDecant oppure 3288449450, 3356270026, 3397451834.