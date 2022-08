I consiglieri Ciccone e Venditti in merito alla grave situazione degli incendi

In virtù del disastro ambientale, sociale ed economico che sta colpendo da giorni il territorio, Mercoledì mattina, insieme al collega Salvatore Venditti, abbiamo chiesto la convocazione urgente della Commissione Consiliare Ambiente - dichiara il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

Dopo aver fatto paura sul Monte Passignano, le fiamme hanno attraversato la zona di Curtignano, minacciando anche numerose abitazioni. Prima ancora in Via Sant’Oliva, appena fuori dal centro urbano. Ieri tutta l’area dell’Appia Antica, verso Itri. Un dramma per diverse aziende agricole, animali morti negli allevamenti, incalcolabili danni alla fauna boschiva, è evidente che non può bastare l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco se mancano controlli mirati e attività di prevenzione.

C’eravamo illusi che quest’anno gli incendi boschivi non venissero a preoccupare il nostro territorio, invece purtroppo, anche se non leggero ritardo, eccoli spuntare fuori come sempre. Necessario intervenire una volta per tutte in maniera decisa sul tema, attuando anche delle azioni forti come mai messe in campo finora - dichiara il Capogruppo di Camminare Insieme, Salvatore Venditti. Subito una task force che possa presidiare campagne e boschi, installazione di dispositivi di videosorveglianza, con termocamere, fototrappole e droni, un Protocollo d’Intesa tra le Istituzioni, le Associazioni e tutte le organizzazioni specifiche per creare una rete antincendio ed una campagna di rilevamento idrogeologico - conclude Ciccone.

Questi nel dettaglio gli impegni che si chiedono alla Commissione Consiliare Ambiente: