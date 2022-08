Manuele Feula al fianco delle super star internazionali del Milano Latin Festival 2022

Continua la scalata nel mondo della musica latin, per il giovane influencer e blogger pontino Manuele Feula nato a Latina, 23 luglio 1996 e cresciuto a Fondi.

Fondatore e direttore di Latin Music Official il network più importante in Italia che tratta la musica e cultura latinoamericana, diventato un vero e proprio unico punto di riferimento per tutti gli italiani e non solo.

Grossi numeri sui social che oltre successo mediatico, hanno portato Manuele Feula fino a sbarcare al Milano Latin Festival, la più grande kermesse europea musicale e culturale dedicata all’America Latina, che si sta svolgendo ad Assago fino al 16 Agosto 2022.

Dopo l’esperienza nel 2019, Manuele Feula anche quest’anno è stato riconfermato al Milano Latin Festival, dove ha potuto incontrare nel backstage insieme alla cantante ecuadoriana Paula Romina, le più grandi star internazionali della musica latin urban del calibro di Anitta, Camilo, Myke Towers, Justin Quiles, Morat, Prince Royce, Willy William, Gente de Zona, Carlos Vives ed anche star italiane come Fred De Palma, Riki e Astol che si raccontano ai due giovani.

Il giovane italo dominicano grazie al suo network Latin Music Official, ha avuto la possibilità di dare voce ad artisti emergenti, dando notorietà al loro lavoro. Grazie al suo lavoro ha dato un apporto importante al mondo della musica latina in Europa, per far conoscere il talento e la cultura latina. Manuele racconta storie, esperienze dei differenti artisti e questo è un grande contributo ed è una vetrina per il mondo che consente il contatto diretto di molti artisti con il loro pubblico o con i nuovi talenti.

Tra i tanti progetti del giovane influencer c’è il suo Project "Feula Entertainment", un progetto che punta a sostenere Artisti latini in Italia e Europa per poterli creare spazio nel mondo dello spettacolo, e cercare anche connessioni con esperti in questo campo, per aprirli il cammino nel mondo dell’industria, inoltre è stato ospite in diverse trasmissioni televisive e programmi radio Italia e Repubblica Dominicana dove ha sottolineato l’importanza di dare voce agli artisti latini nel mondo e far conoscere la cultura latinoamericana.

Attualmente, Feula è riuscito a posizionare la sua piattaforma al primo posto come informazione musicale in tutta Italia, ha anche in programma di espanderla in modo tale che sia riconosciuta in tutto il mondo. Il suo lavoro è costante da 12 anni, e grazie a quello è riuscito ad avere grandi soddisfazioni nel suo impegno nel promuovere nuovi artisti.