Arrestato 37enne straniero per furto di bici elettriche tra Fondi, Terracina e San Felice Circeo

Con l'arrivo della stagione estiva sono stati intensificati, in attuazione della direttiva del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, i servizi di controllo del territorio anche nel Comune di Terracina, al fine di assicurare tranquillità e sicurezza alle persone che vogliono beneficiare del periodo id ferie sia in quel territorio ia nei comuni della fascia costiera.

Durante uno di questi servizi, nel primo pomeriggio del 07 agosto 2022, in Terracina, i militari dell'Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia Carabinieri di Terracina, poi collaborati anche da quelli della Tenenza di Fondi, traevano in arresto un 37enne cittadino straniero, già conosciuto alle forze dell'ordine, poichè dal controllo effettuato sulla SS7, all'autovettura su cui viaggiava veniva trovato in possesso di 3 biciclette, di cui due elettriche e un monopattino, anch'esso elettrico, nonchè attrezzi da scasso, il tutto celato sotto una coperta, per occultarne la visibilità, che dalle immediate indagini effettuate dai militari operanti, risultava asportato poco prima in San Felice Circeo nei piazzali antistanti alcuni stabilimenti balneari di quel centro.

Presso l'abitazione di un altro straniero, 42enne abitante a Fondi e denunciato in stato di libertà per aver concorso al medesimo reato, che viaggiava con l'arrestato, veniva altresì rinvenuta un'altra bici elettrica e un ulteriore batteria sempre per bici, su cui sono in corso indagini per risalire ai legittimi proprietari.

L'arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, con cui i militari hanno operato in stretta intesa, è stato temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato nella mattinata del 09 agosto 2022. Parte della refurtiva è stata già restituita agli aventi diritto.