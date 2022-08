Nuovo appuntamento alla scoperta della Fondi Nascosta con lâ€™associazione Onorato II Caetani

Questa volta, sempre partendo dalle straordinarie mura Megalitiche di Viale Marconi, si partirà alla scoperta di luoghi storici della città di Fondi, attraverso tutto il castrum antico si viaggerà nella storia, dopo un breve viaggio nel suggestivo quartiere ebraico i visitatori avranno l’occasione di visitare il Duomo di San Pietro.

Grazie alla disponibilità del parroco, Don Gianni Cardillo, le porte della chiesa rimarranno aperte la sera del 12 Agosto per mostrare i tesori artistici della ex cattedrale, dai quadri più antichi ai doni di Domenico Purificato, che proprio in questa chiesa ha donato alcuni suoi capolavori, basti pensare al frontone della Chiesa e l’affresco sulla navata laterale.

Si avrà l’opportunità inoltre di ammirare il Trittico di Cristoforo Scacco, prima che questo venga messa a disposizione della mostra alle prestigiose Scuderie del Quirinale dedicata al grande artista veronese.

La visita proseguirà in altri luoghi della città, fino alla sorpresa finale, in un luogo che non vi aspettate...

Un'opportunità unica, grazie all’impegno dei giovani della Associazione Onorato II Caetani, che mettono passione, competenza, impegno per fare conoscere la storia del territorio, e alla disponibilità del Parco Monti Ausoni, che patrocina l’evento.