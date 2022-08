Libridamare a Sperlonga 2022: prendono vita Enea e Ulisse, eroi del Mediterraneo, tra viaggi, amore e ritorni

Con l’incontro “Enea VS Ulisse. Miti a confronto”, venerdì 12 agosto alle 21:00, prosegue al Porto di Sperlonga (presso la Banchina Capovento) la sesta edizione della rassegna “Libridamare a Sperlonga 2022” - sottotitolo “Scrittori in balia delle onde” - che vede stavolta gli scrittori Giorgio Anastasio e Simone Di Biasio animare un avvincente dibattito sull’eroe omerico e quello virgiliano, impreziosito da passi dell’Odissea e dell’Iliade letti dall’attore Andrea Rega.

La manifestazione, tornata dopo due anni di sospensione per la pandemia e in corso fino al 10 settembre, è realizzata dal Porto di Sperlonga in collaborazione con l’Associazione Posidonia, e ha già riscosso grande successo in apertura, lo scorso 5 agosto, con Stefano Bordiglioni.

La suggestiva ambientazione è la darsena del Porto, con le grandi barche di carta costruite dalla scenografa Sonia Pucciarello. Centrale resta l’idea del porto come luogo reale e poetico e degli scrittori-naviganti, anche in omaggio al Porto, da quest’anno Bandiera Blu. L’ingresso è gratuito.

Giorgio Anastasio, autore di “Ulisse a Sperlonga” e della collana a tema mitologico “PP Storie”, e Simone Di Biasio, poeta, autore della raccolta “Panasonica” e docente di letteratura per l’infanzia all’Università di Cagliari, con “Enea VS Ulisse” daranno voce ai due eroi e ai due poeti, Omero e Virgilio, che ne narrano le gesta, due mondi diversi e convergenti, in un serrato fronteggiarsi di “topoi”, temi e visioni: anzitutto il viaggio come scoperta e atto fondativo e il “nostos”, il ritorno in patria. Ma anche l’epica, il mito, l’amore, la famiglia, le concezioni pagane e quelle precristiane.

«Dall’incrocio, geografico e “portuale”, tra i due principali eroi della mitologia mediterranea, così diversi ma così ugualmente seminali della nostra cultura, è nata l’idea di metterli a confronto» spiega Anastasio. «Sperlonga ha in sé mito e magia ed è un punto di osservazione speciale della nostra costa, dal Circeo a Ischia. L’imperatore Tiberio, appassionato di Ulisse, ha voluto qui la sua casa per le vacanze, duemila anni fa. E Virgilio identifica per Enea il promontorio della vicina Gaeta come porta d’accesso alla terra promessa, l’Italia. Sperlonga è anche il mio “nostos”: tra le barche del Porto ho trascorso l’infanzia».

A introdurre la conversazione sarà l’archeologa Cristiana Ruggini, dal 2021 direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, la cui sinergia con il Porto è stata annunciata da un video, online da ieri sui social. «Il nostro Museo vive una nuova fase, “a porte aperte”: esce dalle proprie mura per rinsaldare il legame con la comunità e nuovi pubblici» spiega Ruggini. «Inoltre il protagonista del Museo, l’imperatore Tiberio, sintetizza in sé il tema “Ulisse ed Enea”. Da un lato, per il suo magnifico palazzo sperlongano, sceglie Ulisse, ideale progenitore della “gens Claudia”; dall’altro, l’erma di Iulo, figlio di Enea, è un suo omaggio di alla “gens Iulia” e al padre adottivo Augusto».

Altri quattro gli incontri di “Libridamare”: il 19 agosto, con Giovanni Pesiri (“Il sacco e rovina di Sperlonga nel 1623”); il 26 agosto, con Vichi De Marchi e Roberta Fulci (“Ragazze per l’ambiente”); il 2 settembre, con Renzo Paris (“Pasolini e Moravia. Due volti dello scandalo”); il 10 settembre, con Luca Ward (“Il talento di essere nessuno”). L’iniziativa si svolge in collaborazione con IForD, Sperlonga Turismo, Museo Villa di Tiberio, Federlazio, Libreria Il Pavone, Libreria Il Seme, Pidipupi Asilo Nido.