VenerdÃ¬ 26 secondo appuntamento di Fondi nascosta, si parte per la scoperta di luoghi nascosti della cittÃ 

Ci si incontra come sempre presso le Mura Megalitiche in Viale Marconi a Fondi, per iniziare un nuovo percorso di storia e di scoperta della città di Fondi.

Anche stavolta si ha una novità: grazie alla disponibilità di Don Gianni Cardillo, parroco della chiesa di San Pietro, si apriranno le porte della chiesa di San Martino, che ci porterà alla scoperta della Fondi più antica, quella romana.

Infatti, a seguito dei lavori di restauro della chiesa, di origine medievale, è stato scoperto un giardino di origine romana sottostante il pavimento, con annessa sorgente.

La straordinaria scoperta ha modificato i lavori di restauro, che oltre al recupero della chiesa, ha comportato la creazione di un pavimento di plexiglass, che consente i visitatori di camminare letteralmente nella storia, guardando i resti della villa venuta alla luce.

Un'esperienza eccezionale, proprio al centro di Fondi, che l’associazione Onorato II Caetani, grazie alla disponibilità di Don Gianni Cardillo e del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, ha il pregio di offrire a quanti parteciperanno alla visita.

Posti ancora disponibili, basta contattare i numeri dell’associazione, 3294927182 oppure 3489287113, oppure via mail a associazioneonorato2caetani@gmail.com, venite, non ve ne pentirete!