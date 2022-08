Martedì 30 agosto sarà presente in piazza IV Novembre il Big Piano, il pianoforte di 5 metri da suonare con i piedi

Una nota con un piede, una nota con l’altro, e via su e giù sulla tastiera più grande del mondo per suonare la musica del gioco e del divertimento: farà tappa anche a Fondi il big piano, lo strumento formato maxi che sta spopolando agli eventi di tutta Italia. Proprio come nel film Big con Tom Hanks https://www.youtube.com/watch?v=CF7-rz9nIn4, la singolare attrazione extralarge regalerà momenti di divertimento e spensieratezza a grandi e piccini. E i più bravi a saltellare armoniosamente da un tasto all’altro avranno persino la possibilità di vincere un viaggio a Barcellona.

L’appuntamento con il pianoforte più grande del mondo e con il team di animazione del big piano è per martedì 30 agosto, a partire dalle 21:00, in Piazza IV Novembre.

Tra le numerose proposte musicali e artistiche – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – abbiamo pensato ad un’attrazione in cui il cittadino e il turista potessero interagire sentendosi protagonista all’interno del programma “R…Estate a Fondi”. Abbiamo inoltre apprezzato la trasversalità di uno strumento gigante che potesse destare l’interesse di grandi e piccini e persino degli artisti i quali, perché no, potrebbero persino dare spettacolo.

Per saperne di più sulla storia dello strumento

Un ingegnere italo americano della Nasa residente a Philadelphia, Remo Saraceni, progettò per diletto lo strumento formato maxi che venne esposto nello storico negozio di giocattoli FAO Schwarz.

Il singolare pianoforte venne notato per caso da Annie Spielberg, sorella del famoso Steven e sceneggiatrice di Big, che lo volle a tutti i costi nel film.

Dal giorno della distribuzione della pellicola, avvenuta ormai 34 anni fa, la fama del pianoforte gigante divenne mondiale e trasformò un giocattolo in un’attrazione per grandi e piccini.