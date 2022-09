I Consiglieri Ciccone (Fondi Vera) e Venditti (Camminare Insieme) sulla problematica incendi estivi

Da oltre un mese la nostra richiesta aspetta una risposta, ad oggi non pervenuta - dichiarano i Consiglieri Ciccone e Venditti, rispettivamente Capigruppo di Fondi Vera e Camminare Insieme. - L’assenza di un confronto costruttivo su questo tema lascia alquanto perplessi, e non è più sufficiente leggere i ringraziamenti alle organizzazioni di volontariato e Protezione Civile che per fortuna intervengono puntualmente, perché se davvero vogliamo aiutare queste Donne e questi Uomini ma soprattutto il nostro verde possiamo e dobbiamo fare di più.