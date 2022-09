Nonostante la campagna elettorale per il Parlamento sia entrato nel vivo, Fondi in Azione non dimentica la realtÃ  locale e segnala il grave stato di degrado della stazione

Un'altra auto nella stazione di Fondi ha avuto un grave danno: sono state tolte le ruote in pieno giorno, nell’indifferenza di chi si trovava. Già precedentemente Azione aveva segnalato il degrado della stazione di Fondi, ma a questo punto non parliamo di un soffitto cui è caduto un po' di intonaco o di una casa ridotta a uno scheletro che presenta un brutto biglietto da visita per la città, ma della sua sicurezza. - Questa è dichiarazione indignata di Paolo de Bonis, referente di Fondi in Azione - Non è possibile che simili cose non solo avvengano, e che si ripetano dopo pochi giorni. Il Sindaco, in qualità di responsabile dell'ordine pubblico intervenga al più presto facendo un servizio di controllo mediante servizi di pattugliamento eventualmente concordandoli con Polizia e Carabinieri e al più presto ponga telecamere per un controllo reale del territorio.