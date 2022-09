Presentazione del terzo polo in città con Mario Raffaelli, sottosegretario alla Difesa

Venerdì 16 Settembre il Terzo Polo si è presentato a Fondi e lo ha fatto nel luogo più emblematico della città, nel Piazzale delle Regioni, la piazza al centro di uno dei quartieri più critici della città, proprio per indicare la volontà di rottura con quanto attualmente è la situazione in questo quartiere.

Lo stato del quartiere Portone della Corte è emblema dello stato della città di Fondi: degrado, abbandono delle persone, delle infrastrutture di base come le strade e le fogne. Ma in questa situazione abbiamo voluto premiare un locale che ha avuto il coraggio di investire nel quartiere, portando un locale che è diventato presto luogo di aggregazione della gente, in particolare dei giovani - dichiara Paolo de Bonis, referente locale di Fondi in Azione.

Non a caso i giovani sono stati il fil rouge di questo incontro, dedicato a loro, condotto da loro.

”Sono felice della nostra scelta di fare parlare ai giovani di politica da parte di giovani, in particolare questi giovani: Davide Zingaretti è Segretario Provinciale di Azione, Luca Tribuzio è Delegato Provinciale alle Politiche Giovanili nonché referente locale a Lenola e Enesio Iudicone componente del Direttivo Provinciale, quindi giovani che si impegnano concretamente e con competenza, chi meglio di loro poteva parlare a un pubblico giovane? Affianco al loro entusiasmo abbiamo portato una persona non giovane anagraficamente, ma che ha esperienza, competenza, serietà, Mario Raffaelli, Sottosegretario alla Difesa, ma con una esperienza internazionale di altissimo livello, in veste di candidato alla Camera per il terzo Polo” ribadisce Paolo de Bonis, che sta coordinando con gli altri responsabili del Terzo Polo una campagna elettorale intensa, ma che sta riscontrando i favori di un elettorato che non vuole appiattirsi nelle posizioni del centrodestra e del centrosinistra.

Non a caso l’evento è stato accolto con favore da cittadini, non solo giovani, con una folta partecipazione di tutto lo schieramento segno che il Terzo Polo a Fondi è presente, e capace di dare una svolta a Fondi.