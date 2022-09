Importante risultato di Fratelli d’Italia ottenuto in città

Grazie all’impegno di tutta la classe dirigente e dei militanti locali si è raggiunto un risultato che alla vigilia del voto sembrava impensabile.

Il messaggio lanciato in questi mesi da Giorgia Meloni ha fatto breccia anche nel cuore dei Fondani che hanno voluto premiare il nostro partito anche per l’impegno quotidiano svolto sul territorio.

È la vittoria di una destra nuova, moderna e conservatrice, che ha come linee guida la lealtà e la coerenza davanti agli elettori ed al paese.

Vogliamo ringraziare tutte le donne e gli uomini di Fondi che hanno votato il nostro partito che, in una città amministrata da un monocolore di Forza Italia, con un candidato locale, è diventato il secondo partito in città con delle percentuali di voto inimmaginabili alla vigilia.

É stato premiato anche il nostro modo di fare opposizione, la gente sta apprezzando come trattiamo le tematiche, le proposte avanzate che purtroppo non sono mai accettate dalla maggioranza.

Il messaggio che i nostri concittadini hanno dato da questo voto è chiaro, a Fondi l’uomo ed il partito solo al comando non esiste più, Forza Italia che ha il 66% in consiglio comunale rappresenta in città soltanto il 33%.

Fratelli d’Italia a Fondi continuerà a fare politica per risollevare le sorti della nostra città.

Siamo diventati nell’ultimo anno il punto di riferimento di quella parte di città che non si sente rappresentata da un modo “vecchio” e “superato” di fare politica.

Ogni giorno ci sono nuove adesioni al partito di donne e uomini che hanno il desiderio di impegnarsi per la nostra città e che vedono in FDI l’unica speranza per una città migliore.

I numeri che sono usciti dalle urne, sono importanti ( 26% alla camera, 24% al senato), abbiamo contribuito all' elezione dei nostri candidati, sopratutto del sen. Nicola Calandrini, che grazie anche ai nostri voti è stato eletto.

Con grande onore ed orgoglio nei prossimi giorni avremo la visita del Senatore Calandrini che festeggerà con noi la sua elezione e rinnoverà l’impegno fatto in campagna elettorale per contribuire alla crescita della nostra città portando in Parlamento le istanze necessarie per rilanciare Fondi.

In questa campagna elettorale abbiamo preferito parlare con i nostri concittadini del programma nazionale del nostro partito, del caro energia, del problema del lavoro e di quelli legati al Superbonus, e di come risolvere gli annosi problemi della nostra città che in questi anni è stata abbandonata a se stessa.

Questa la nota della portavoce comunale Sonia Federici, dei due consiglieri comunali di Fdi, Avv. Stefano Enea Guido Marcucci capogruppo e Avv. Luigi Vocella consigliere comunale e provinciale e di tutto il coordinamento locale di Fondi.