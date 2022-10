Domani al via le giornate conclusive del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse 2022 con i primi due film

Dopo quelle di Itri e Sperlonga, la prima giornata del programma di Fondi del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse 2022, organizzato dall’Associazione Giuseppe De Santis, si apre con due documentari di Leonardo Di Costanzo, al quale è dedicata la rassegna retrospettiva di questa XXI edizione. Tra i registi più rilevanti del panorama italiano contemporaneo, Di Costanzo ha diretto un buon numero di documentari per poi esordire nella “finzione” con “L’intervallo” (2012), che insieme a “L’intrusa” (2017) e “Ariaferma” (2021) forma un’indagine attenta sull’umano, sulle relazioni e gli “obblighi” sociali, sulla necessità di affrontare la gabbia, vera o metaforica, in cui si è rinchiusi attraverso la dimensione collettiva.

I tre film sono in programma nelle prossime giornate, mentre mercoledì 5 a partire dalle ore 18.00 in Sala Carlo Lizzani saranno proposti “A scuola” (2003) e “Cadenza d’inganno” (2011). Il primo racconta un anno scolastico in una zona periferica di Napoli: il conflitto tra alunni e insegnanti si sposta dal mero riferimento generazionale a una diversa interpretazione della vita, del quartiere, del rapporto familiare e di quello sociale, perfino dell’utilizzo della lingua. L’idea del secondo documentario nasce nel 2003, quando il regista si imbatte in un ragazzo borderline e decide di filmarne l’esistenza turbolenta: incontra altri bambini del vicinato, raccoglie i loro sogni e bisogni in una realtà sociale difficile, ma un giorno il ragazzo decide di scomparire…

Alle ore 20.30, sempre in Sala Lizzani, nel decennale di “Acciaio” (2012) Stefano Mordini presenterà al pubblico il suo film tratto dal fortunato romanzo di Silvia Avallone, che racconta la crescita di due adolescenti in una Piombino dove la presenza dell’acciaieria rappresenta l’unica prospettiva di lavoro. Tra gli interpreti, Michele Riondino e Vittoria Puccini. Dopo le polemiche sul suo ultimo “La scuola cattolica” (2021), Mordini sta lavorando ad un nuovo film, “2Win”, che sarà presentato al Marché du Film del Festival di Cannes e di cui darà alcune anticipazioni al FONDIfilmFESTIVAL.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Il programma completo del festival è scaricabile dal sito www.assodesantis.it.