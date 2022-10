Mattei (FI) su Via Diversivo Acquachiara tornata tutta di competenza Provinciale: adesso al via l’iter per la messa in sicurezza

Lo abbiamo anticipato lo scorso 29 luglio quando il Consiglio Comunale di Fondi ha votato a maggioranza, e purtroppo non all’unanimità, la Deliberazione con la quale si chiedeva alla Provincia di Latina di riacquisire al patrimonio stradale provinciale, tutta la “Diversivo Acquachiara”, includendo il tratto compreso fra Ponte Selce e la rotonda con Viale Piemonte. Ieri in Consiglio Provinciale si è concluso l’iter con la definitiva approvazione, con voto favorevole di tutte le forze politiche ad eccezione dei soliti “astenuti”!

Un tratto viario che collega tra loro strade statali e regionali e provinciali, non poteva avere destinazione diversa, e il primo ad evidenziarlo è stato in più occasioni il Senatore Claudio Fazzone.

La deliberazione di ieri consente di inserire il tratto di strada della “Diversivo Acquachiara” nel programma di interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali per il quale, così come dichiarato dagli Uffici competenti durante i lavori del Consiglio provinciale, è già previsto lo stanziamento totale di 1 milione e 600 mila euro, di cui 800 mila già disponibili per un primo lotto funzionale. Si tratta di un intervento importante su un’arteria di collegamento strategico su cui purtroppo negli anni sono stati registrati tanti incidenti, anche mortali.

Ringrazio la maggioranza consiliare della nostra città, le forze politiche che in Provincia hanno dato sostegno con il proprio voto e il Presidente Stefanelli per la disponibilità e l’attenzione avuta nell’espletamento della procedura, confermando come la sinergia e la collaborazione istituzionale sono alla base di un’azione politico amministrativa nell’interesse del territorio e dei cittadini.

Lo dichiara in una nota il Capogruppo di Forza Italia

Vincenzo Mattei