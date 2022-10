La Pro Loco aderisce alla giornata del Camminare 2022

Con gli eventi organizzati in occasione della festa di Sant'Onorato, patrono di Fondi, per i giorni 8 e 9 ottobre 2022: il TREKKING URBANO - LA FONDI CHE NON TI ASPETTI - UNA CAMMINATA TRA LE BELLEZZE E I MISTERI DI FONDI e la CAMMINATA LUNGO LA VIA FRANCIGENA DAL MONASTERO DI SAN MAGNO AL DUOMO DI SAN PIETRO.

l'Associazione Pro Loco Fondi Aps partecipa alla manifestazione nazionale promossa da FederTrek, che si svolge ogni anno solitamente durante la seconda domenica di Ottobre e che promuove la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, del mondo dell’associazionismo e delle amministrazioni locali.

La giornata, che quest'anno compie 10 anni, è sempre stata ricca di iniziative di diverso tipo che hanno avuto al centro il camminare in tutte le sue declinazioni e l’organizzazione di centinaia di iniziative in tutta Italia che portano migliaia di persone a camminare per le strade di piccole e grandi città.

Il programma specifico dei due eventi:

Sabato 8 ottobre ore 18,00 - La Fondi che non ti aspetti TREKKING URBANO ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE, DEI MISTERI E DELLA SIMBOLOGIA SACRA DI FONDI. Una camminata nel centro storico di Fondi alla scoperta dei tanti misteri del passato legati alle antiche simbologie e geometrie sacre che richiamano i concetti ancestrali del cristianesimo delle origini. Organizzata dalla Pro Loco Fondi. Con Stefania di Benedetto, Mario Tiberia e Annaluce Liburdi. Partenza alle ore 18:00 dalla chiesa di San Francesco in Piazza IV Novembre. Il Percorso ad anello si snoderà nel centro storico di Fondi toccando i maggiori punti d'interesse, fino ad arrivare al Duomo di San Pietro.

Domenica 9 ottobre ore 10,30 - CAMMINATA LUNGO LA VIA FRANCIGENA DAL MONASTERO DI SAN MAGNO AL DUOMO DI SAN PIETRO. - Ore 10,30 raduno e partenza dal Monastero di San Magno in Via Valle Vigna, 04022 Fondi LT;

- Arrivo previsto alle ore 11,30/12,00 al Duomo di San Pietro Apostolo, Piazza Duomo, 1, 04022 Fondi LT.

- Accoglienza, atto devozionale e benedizione da parte del parroco Don Gianni Cardillo.

I partecipanti possono raggiungere i luoghi con i propri mezzi, oppure con il treno scendendo alla stazione ferroviaria Monte San Biagio Terracina Mare (stessa distanza dal Monastero di San Magno 5,00 km). L'evento è organizzato dall'Associazione Pro Loco Fondi Aps. Rientra tra le manifestazioni tradizionali e storiche col contributo della Regione Lazio e patrocinio del Comune di Fondi, della Parrocchia di S.Pietro a Fondi, del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi e della DMO Francigena Sud nel Lazio.

PERCHE’ CAMMINARE?

Il camminare non è solo una sana abitudine che fa bene al corpo e allo spirito, ma anche un impegno civile, un gesto naturale che ha la potenzialità di innescare un ciclo virtuoso per un nuovo stile di vita che renda marginale l’uso dell’auto e contribuisca allo sviluppo sostenibile.