Giornate Fai dâ€™autunno: appuntamento in cittÃ  il 15 e 16 ottobre

Quest’anno si terranno a Fondi le giornate FAI promosse dalla delegazione di Gaeta del Fondo per l’Ambiente italiano. Il weekend del 15 e del 16 ottobre apriranno al pubblico alcuni monumenti simbolo della città ma anche gemme nascoste che solitamente non è possibile visitare. Il tour, messo a punto dal team del FAI in collaborazione con il Comune di Fondi e il Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, partirà dal Castello con il suo Museo Civico e la terrazza panoramica, toccherà Palazzo Caetani con il suo passetto, si sposterà presso la chiesa di San Martino e raggiungerà il quartiere ebraico attraverso i suggestivi vicoli del centro storico fondano. Alla Giudea sarà possibile visitare, oltre al cortile, il giardino, un appartamento dove sarà proiettato un video sulla città di Fondi e il museo ebraico. A fare da Ciceroni, come da tradizione del FAI, saranno gli studenti del distretto, in particolare dell’IIS Gobetti-De Libero di Fondi e dell’IIS E. Fermi di Gaeta

Le Giornate FAI d’autunno sono una grande opportunità per la nostra città – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – consentiranno ai cittadini di conoscere meglio luoghi meno visitati del centro storico ma, soprattutto, permetteranno a turisti e visitatori di scoprire un tesoro storico ancora poco conosciuto al di fuori dei confini locali. Si tratta del resto di un’iniziativa nazionale, seguitissima dagli appassionati di storia che, ogni anno, muove migliaia di persone alla scoperta delle bellezze italiane.

Un ringraziamento speciale all’avvocato Franco Martellucci che ha accompagnato le delegate del FAI alla scoperta delle ricchezze storiche della città.