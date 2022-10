Sabato 15 il 2Â° Convegno nazionale sulla Mediazione merceologica: Stretta di mano e Decreto legislativo 198/2021: Operatori e mediatori quali regole?

Stretta di mano e Decreto legislativo 198/2021: Operatori e mediatori quali regole? È questo il tema conduttore del 2° Convegno nazionale Fimaa - Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia - in programma sabato 15 ottobre 2022, dalle ore 10 alle ore 14, nella cornice del Mof Centro agroalimentare di Fondi (sala polivalente Benedetto Recchia).

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 198/2021 tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari devono essere adeguati alle nuove disposizioni del citato Decreto Legislativo emesso in attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Si tratta di un cambiamento importante che interessa tutti i settori del comparto merceologico.

Fimaa, insieme agli esperti del settore e ad autorevoli rappresentanti del mondo delle istituzioni, enti e associazioni, approfondirà le novità introdotte dal Decreto legislativo 198/2021.

L’evento vedrà gli interventi del presidente nazionale Fimaa Santino Taverna, del vicepresidente nazionale Fimaa con delega all’organizzazione Marco Mainas, del presidente Fimaa Lazio Sud Vittorio Piscitelli, del presidente CCIAA Frosinone e Latina e presidente Confcommercio Lazio Giovanni Acampora, del presidente Confcommercio Fondi Vincenzo Di Lucia, dei componenti della consulta dei mediatori merceologici Fimaa Roberto Fiorillo e Viviana Bardella, del sindaco della città di Fondi Beniamino Maschietto, dell’europarlamentare e componente della commissione Agricoltura e sviluppo rurale Salvatore De Meo, del senatore Claudio Fazzone, del presidente Fedagromarcati Valentino Di Pisa, dell’amministratore delegato del Mof di Fondi Vincenzo Addessi e dei consulenti legali nazionali Fimaa avv.ti Claudia Bellani e Daniele Mammani.

Modererà il convegno Stefano Pezzoni, consigliere nazionale e coordinatore della consulta dei mediatori merceologici Fimaa.