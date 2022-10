Casting: si cercano bambini e ragazzi per programma televisivo

La casa di produzione On Broadway è alla ricerca di bambini e ragazzi per la realizzazione di un Format TV dedicato al mondo dell’arte che andrà in onda su rete regionale, nazionale e in streaming all’interno del programma “L’Accademia degli Artisti…dove tutto può accadere”.

I requisiti che i bambini e i ragazzi devono possedere per poter partecipare al programma sono: mettersi in gioco e mostrare il loro talento, far conoscere le proprie passioni, i propri sogni, la loro quotidianità.

Le candidature sono aperte fino al 30 ottobre e possono essere inoltrate inviando un’email all’indirizzo di riferimento info@onbroadway.it, indicando i dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia includendo la seguente dichiarazione liberatoria “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016” oppure contattare il numero 3791393042 (anche Whatsapp) per prende un appuntamento e chiedere informazioni.