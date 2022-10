Per Fratelli d'Italia la cittÃ  ha buttato via un altro anno

Oramai siamo arrivati alla fine del secondo anno dell'amministrazione Maschietto e possiamo dire, senza paura di smentita, che per Fondi si è trattato di un ulteriore anno perso.

Anche quest'anno il nostro paese è rimasto fermo, questa amministrazione non si è di certo contraddistinta per alcun provvedimento di programmazione per il futuro anzi la città è ferma, spenta e peggiora di anno in anno.

Abbiamo provato, con gli strumenti a nostra disposizione, quelli tipici di forza di opposizione, con i nostri consiglieri comunali Avv. Stefano Marcucci e Avv. Luigi Vocella, di porre l'attenzione su quelle che sono le tematiche che meriterebbero un approfondimento ed una risoluzione ma, molto spesso, siamo stati inascoltati per non dire bistrattati da Forza Italia.

Fondi continua ad essere una città sporca, molto spesso al buio per un sistema di illuminazione mal funzionante, con strade piene di buche, che si allagano ad ogni temporale, ed in periferia la situazione diventa ancora più pericolosa per colpa della mancata manutenzione della vegetazione che si trova a margine della carreggiata.

Abbiamo chiesto più volte degli interventi importanti di manutenzione degli edifici comunali ma, ad oggi, oltre a qualche vaga promessa non ricordiamo alcun intervento concreto.

L’ospedale cittadino è in continua agonia ma questo non importa al nostro Sindaco che si ostina a negare la realtà.

Ci vantiamo di essere un comune "riciclone" ma non si abbassano le tariffe che incombono sulle tasche delle famiglie e imprese fondane.

Una città sempre meno a misura di bambino, dove i parchi cittadini sono sempre più sporchi, pericolosi e in degrado. Alle giostre pubbliche non viene mai fatta la manutenzione ed il verde pubblico è in perenne stato di abbandono.

I nostri concittadini sono stanchi di tutto questo e l'hanno dimostrato anche nelle scorse elezioni politiche dove Forza Italia (partito unico dell'intera maggioranza) ha raccolto poco più del 30% dei consensi.

Noi di Fratelli d’Italia continueremo la nostra azione politica-amministrativa e cercheremo di porre alla ribalta le tematiche più sentite dai nostri concittadini proponendo soluzioni ed idee.

Ricordiamo tra i nostri successi la riapertura del centro per l’impiego e l’approvazione della mozione sul rilancio della stazione ferroviaria. Tanto si è parlato in questi giorni del problema sicurezza in città, problematica tornata, purtroppo, alla ribalta cittadina per diversi episodi di vandalismo e di furti avvenuti in pieno centro.

Per la prima volta anche la Confcommercio locale si è lamentata del problema e subito ci siamo attivati per organizzare un incontro per discutere insieme sulle possibili strategie da adottare ma, ad oggi, non abbiamo ancora ricevuto una risposta.

Invieremo nelle prossime ore una comunicazione ufficiale al Sindaco per invitarlo ad organizzare un incontro con tutti i rappresentanti politici, del mondo dell'associazionismo di categoria e sindacale insieme a i rappresentanti delle forze dell'ordine per capire quali iniziative e provvedimenti si possano adottare per debellare questo fenomeno e per ridare tranquillità alla cittadinanza.

Vorremmo capire, in primis, se il sistema di video sorveglianza funzioni e sia accessibile a tutte le forze dell’ordine. Speriamo che almeno questa volta il Sindaco non si pieghi agli interessi di partito ma si adoperi per ridare serenità e sicurezza alla nostra città.

Mancano ancora tre anni alla fine di questa consiliatura, non sprechiamo ancora del tempo. Fondi non merita questo declino.