Il fondano Manuele Feula Ã¨ lâ€™influencer per la musica latina in Italia

Feula il blogger che prende per mano gli artisti della musica latina. Il giovane influencer italo dominicano nato a Latina, cresciuto a Fondi e approdato ad Assago al Milano Latin Festival è senza dubbio uno dei maggiori conoscitori della musica latin. A 26 anni compiuti lo scorso 23 luglio, Manuele Feula è direttore di Latin Music Official il principale network di musica e cultura latinoamericana che ha fondato lui stesso anni fa. Una realtà che è diventata il punto di riferimento per tutti gli italiani e non solo. Sono i numeri sui social a sancire il successo mediatico che ha portato Manuele Feula a sbarcare al Milano Latin Festival, la principale kermesse europea musicale e culturale dedicata all’America Latina.

Dopo l’esperienza nel 2019, Manuele Feula anche quest’anno al Milano Latin Festival è stato grande protagonista ed ha potuto incontrare ed intervistare nel backstage le più grandi star internazionali della musica latin urban, accompagnato dalla cantante ecuadoriana Paula Romina.

Fra i vip presi per mano ci sono Anitta, Camilo, Myke Towers, Justin Quiles, Morat, Prince Royce, Willy William, Gente de Zona, Carlos Vives ed anche star italiane come Fred De Palma, Riki e Astol.

Sono solo alcuni degli artisti che Feula ha accompagnato sui social raccontando dei loro successi e dei loro segreti professionali. E grazie alle star della musica latina il giovane italo dominicano attraverso Latin Music Official, ha dato voce ad artisti emergenti facendo da megafono ai nuovi talenti e alla cultura latina. Manuele racconta storie ed esperienze dei differenti artisti: una vetrina che li mette in contatto diretto con il loro pubblico.

E ora è pronto a lanciare il “Feula Entertainment“: "E’ un progetto che punta a sostenere artisti latini in Italia e Europa per indirizzarli nel mondo dell’industria musicale. È un viaggio difficile ma emozionante quello nella musica e fra i latini di seconda generazioni ci sono molti artisti talentuosi. Come dico sempre ce la possono fare ma alla base ci vogliono talento e costanza".

Attualmente, Feula è riuscito a posizionare la sua piattaforma al primo posto per quanto riguarda l’ informazione musicale in tutta Italia ed ha in programma di espanderla anche oltre confine. Un successo dovuto all’impegno senza soste nel suo lavoro da 12 anni a questa parte che gli ha regalato grandi soddisfazioni.