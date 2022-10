Sabato 22 il Convegno "Alimentazione funzionale nella prevenzione delle malattie"

Si terrà Sabato 22 Ottobre, alle ore 17.00, nel prestigioso spazio della Sala al Piano Terra di Castello Caetani a Fondi, il Convegno "Alimentazione funzionale nella prevenzione delle malattie" con la partecipazione del Dottor Domenico Parlavecchio. L'iniziativa è promossa dall'Associazione "Diamoci una mano sincera", guidata dalla Presidentessa Laura Fiore, e permetterà ai Cittadini di incontrare il noto naturopata autore tra le altre cose del Libro "La logica alimentare preventiva".

Il Dottor Parlavecchio opera da oltre 25 anni nel settore dell'integrazione alimentare e ora come Philosophy Doctor in Naturopathy, con Laurea Scienze Fitoterapiche, Erborista e Fitoterapeuta, iscritto all'Albo dei Naturopati, è un grande conoscitore della fitoterapia, esperto erborista e nella produzione di integratori alimentari, prodotti naturali e garantirà un'informazione medico scientifica. Dalle ore 15 alle ore 17, inoltre, si terrà uno Screening sulla salute aperto a tutti.

Oggi come oggi è sempre più importante mantenere il corpo sano, mediante una corretta alimentazione. Abbiamo fortemente voluto la presenza del Dottor Parlavecchio a Fondi per dimostrare come un giusto regime alimentare possa avere un'influenza determinante sul corpo, sulla memoria, sull'umore, sulla capacità di concentrazione ed i livelli di stress - commenta la Presidentessa Laura Fiore.