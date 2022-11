Da sabato 19 a sabato 22 la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

L'Edizione 2022 della "Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti", che avrà luogo dal 19 al 27 Novembre, si concentrerà sul tessile per evidenziare il forte impatto che ha sul nostro Pianeta ma soprattutto per ispirare azioni che porteranno una maggiore circolarità nel settore tessile. Il Gruppo Locale di Fare Verde Fondi ha in cantiere una serie di iniziative con cui aderire alla "European Week for Waste Reduction" che inizieranno Sabato 19 e si concluderanno Sabato 26 Novembre.

Abbiamo lavorato a numerose e diverse attività, coinvolgendo Enti ed Istituzioni ma soprattutto Associazioni, per raggiungere l'obiettivo di sensibilizzare una platea che fosse variegata e di tutte le età. Saremo nelle aree verdi, nei luoghi di cultura, in pieno centro ma anche in periferia, e utilizzeremo anche i social per lanciare importanti messaggi, al fine di promuovere una cultura ecologista sempre più importante per questo territorio, in cui ogni giorno si verificano reati contro l'ambiente - dichiara Milena Trani, Commissario del Gruppo che succede ad Andrea Patriarca dopo tre anni alla guida di Fare Verde.

Questo il Calendario completo:

Sabato 19, ore 11.00/16.00, presso il Monumento Naturale Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua, Raccolta scarti tessili e abiti usati da donare all'Associazione "Aiutiamoci in memoria di Maria Orticelli";

Sabato 19, ore 11.00/13.00, presso il Monumento Naturale Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua, Visita Guidata con Giancarlo Pagliaroli - Guida Ambientale Escursionistica e Turistica. Pranzo al sacco all'interno del Parco al termine della visita;

Sabato 19, ore 14.30/16.30, presso il Monumento Naturale Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua, Letture all'aperto per bambini con Cristina Gattamorta e l'Associazione Leggimi Sempre;

Martedì 22, presso la Biblioteca Comunale, Donazione di libri nell'ambito del Progetto "EcoLibri";

Giovedì 24, ore 18.00/19.00, Seminario on line sui nostri canali social Facebook ed Instagram, dal titolo "Tessile circolare e sostenibile", in stretta collaborazione con Associazione Italia Nostra - Sezione di Fondi e dei Monti Ausoni (interventi di Andreina Massa per Fare Verde e Marialuisa Fiore per Italia Nostra);

Sabato 26, ore 14.00/16.30, presso la Sala Lizzani del Chiostro di San Domenico, Laboratorio Creativo per grandi e piccoli con l'Associazione "L'AttaccaBottone" e Tina Di Fazio, referente locale di Plastic Free.

L'iniziativa gode del Patrocinio del Comune di Fondi, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, del Parco Naturale Regionale Monti Aurunci e del Comitato Promotore della Casa della Cultura di Fondi.

Per informazioni e prenotazioni: fareverdefondi@gmail.com