Concluse indagini con il georadar in Piazza delle Benedettine e avviate le interlocuzioni con la Soprintendenza

Si sono concluse le indagini georadar in Piazza delle Benedettine, oggetto di un progetto di riqualificazione ancora in fase embrionale e tutt’altro che definitivo.

Ricevuta la relazione conclusiva, un documento di 23 pagine in cui è stato sintetizzato l’esito dei rilievi effettuati sull’intero sito, anche nelle zone che non saranno oggetto di restyling, l’ufficio Lavori Pubblici ha chiesto un incontro con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Latina e Frosinone.

I risultati dei rilievi saranno quindi analizzati dai funzionari della massima autorità in materia di tutela di beni archeologici congiuntamente ai tecnici del settore V.

L’incontro e lo studio congiunto porranno le basi per la stesura di un programma di ulteriori verifiche, propedeutiche al progetto.