Un importante convegno, un murale e una luminaria per dire no alla violenza contro le donne

Un importante convegno promosso dall’Università della Terza età, un murale d’autore e l’accensione simbolica di una luminaria: il Comune di Fondi si prepara a celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre in tutto il mondo il 25 Novembre, con tre iniziative che terranno alta l’attenzione su un fenomeno, purtroppo, ancora drammaticamente troppo diffuso.

La giornata inizierà alle 10:00, in Piazza Domenico Purificato, con l’inaugurazione di un’opera d’arte, ispirata ai temi della giornata e realizzata sulla parete della biblioteca comunale dall’artista cileno Oscar Garcés. L'iniziativa è sostenuta dalle Associazioni “Il Quadrato Fondi”, “Nadyr Donne contro la violenza” e da “Il Pavone Libreria Page” con il patrocinio del Comune di Fondi e della Casa della Cultura.

Il tour proseguirà al Castello Caetani dove, a partire dalle ore 11:00, si terrà un convegno dal titolo “Le radici antiche della violenza di genere” che vedrà come ospiti d’eccezione la docente di istituzioni e storia del diritto romano presso l’Università del Sannio Aglaia Mc Clintock, la manager Asl Asl Silvia Cavalli e il dirigente del commissariato di polizia Franco Pellegrino. All’incontro, che sarà coordinato da Maria Luigia Marino, interverranno il sindaco Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale e gli assessori alle Politiche Sociali Sonia Notarberardino che invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a tutte le iniziative in programma. Il Convegno è organizzato dall’Università della Terza Età presieduta da Carmina Sepe con il patrocinio del Comune di Fondi.

Sul far del tramonto sarà invece illuminata una scarpetta rossa in Piazza Municipio. Anche se il simbolo inizierà a brillare dal 25 novembre, l’installazione sarà ufficialmente presentata alla città in occasione del Consiglio comunale del 28 novembre alla presenza di tutti i membri della Pubbliche Assise.

Ad esprimere apprezzamento per le iniziative organizzate dagli assessorati alla Cultura e ai Servizi Sociali e dalle numerose associazioni del territorio anche la presidente della commissione Pari Opportunità e Parità di Genere Mariapalma Di Trocchio.