Sabato 26 il gazebo di Fondi Vera tra la gente di Campo Boario in Via Enrico Fermi

Dopo la prima tappa di San Magno, Sabato 26 Novembre, dalle ore 10 alle ore 13, saremo tra la gente di Campo Boario, con un Gazebo in Via Enrico Fermi. Vogliamo favorire la Partecipazione dei Cittadini, desideriamo riaccendere l’interesse delle persone nei confronti della Politica. Invitiamo tutti i residenti della zona a raggiungerci.

“Dopo il buon riscontro di due settimane fa a San Magno, Sabato 26 Novembre saremo presenti in Via Enrico Fermi per confrontarci con i fondani a due anni dal voto e continuare a lavorare con i Cittadini sulle varie criticità” dichiara il Presidente del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

I suggerimenti raccolti a San Magno sono risultati utili e preziosi, e siamo sicuri che anche al Campo Boario sarà così, in una delle zone storiche della nostra Città, molto popolosa e negli ultimi mesi presa di mira da malintenzionati che hanno colpito con furti e danneggiamenti alcune attività commerciali del quartiere. Un qualcosa di inaccettabile.

“Continua così il nostro tour in Città, vogliamo fare in modo che crescano e l’interesse per la vita politico-amministrativa locale e la consapevolezza che sia possibile fare di Fondi una Città migliore. Desideriamo conoscere da vicino la realtà che si vive in tutto il nostro territorio, e ci recheremo in ogni zona con questo spirito” commenta la Portavoce Valentina Tuccinardi.

Francesco Ciccone, Consigliere Comunale di Fondi Vera, aggiunge: “Convinti che questa Città meriti di più, che non debba accontentarsi ma guardare al futuro con rinnovato ottimismo e fiducia, vogliamo rappresentare la voce di chi ambisce ad una Fondi inclusiva, che accorcia le distanze tra la Politica e i Cittadini”.