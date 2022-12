Martedì 27 dicembre ultimo giorno per votare la "Persona dell'Anno” 2022

Siamo alla fine del 2022 e si può analizzare l'anno trascorso per individuare la persona che più merita nel comprensorio fondano. La Pro Loco Fondi, in collaborazione con il Comune di Fondi, promuove la decima edizione del premio "Persona dell'Anno" 2022 riservato alle persone più meritevoli, in qualsiasi campo e ambito, che hanno dato lustro alla città di Fondi o del comprensorio.

L'evento divenuto centrale nel ricco programma delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Fondi. Come tutti gli anni, non ci sarà una giuria precostituita che deciderà, ma tutti possono indicare il nome della persona che può conquistare il premio entro martedì 27 dicembre 2022.

È sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo: info@prolocofondi.it oppure collegarsi alla pagina della Pro Loco su Facebook oppure trasmettere un messaggio WhatsApp al 3297764644. Ma anche attraverso l'App di Telegram (cercando @ProLocoFondi).

La detentrice in carica del premio è Gabriella Capotosto, presidente dell’Associazione benefica “Progetto Cuore” che dal 2017, attraverso la pagina Facebook “Progetto Cuore”, organizza la preparazione di decine di migliaia di coperte per donarle a chi ne ha bisogno in tutta Italia.

La cerimonia di premiazione della decima edizione si svolgerà venerdì 30 dicembre 2022 con inizio alle ore 18,00 nella Sala del Castello Caetani a Fondi LT, con la proclamazione della "Persona dell'anno” 2022, spettacolo, promozione del territorio e… altro. Ingresso libero e locali riscaldati.