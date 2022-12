Iniziativa natalizia “Cantando intorno al presepe” sabato 17 alle ore 20:00

Tutto pronto a Fondi per la tradizionale rassegna corale “Cantando intorno al presepe”, ormai giunta alla sua quinta edizione. Anche quest’anno l’evento canoro vedrà la partecipazione delle voci bianche dell’Istituto comprensivo Enrico Amante.

Special guest della serata saranno la corale della Città di Alvito e la Corale di Santa Maria Maggiore di Pofi che accompagneranno la Corale di Fondi e Lenola.

Ancora un evento che racchiude le tradizioni natalizie e cittadine – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – promuovendo la cultura musicale, anche in tenera età e cogliendo appieno l’autentico spirito di una delle Feste più sentite dell’anno. L’invito, naturalmente, è a partecipare numerosi per sostenere i piccoli cantanti e per apprezzare le armonizzazioni di chi invece ha ormai un’esperienza consolidata.