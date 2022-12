MercoledÃ¬ 14 il webinar "Torno Subito" organizzato dal Partito Democratico locale

Altri fondi della Regione Lazio per il progetto Torno Subito, bando rivolto agli under 35 residenti nella Regione con il quale è possibile entrare in contatto con il mondo del lavoro.

Il finanziamento copre un percorso di formazione o un’esperienza lavorativa al di fuori della Regione Lazio (Unione Europea compresa) dalla durata di sei mesi, al termine dei quali verrà effettuato un tirocinio di tre mesi all’interno della Regione Lazio.

Il Circolo del Partito Democratico di Fondi intende parlare dell’iniziativa al fine di offrire strumenti preziosi per la comprensione del bando e spunti di riflessione per tutti coloro che fossero interessati. L’appuntamento è sulla pagina Facebook del partito, mercoledì 14 dicembre, alle ore 19:30.

Una grande opportunità - commenta il segretario dem del Circolo di Fondi Andrea Rega - che la Regione offre a noi giovani per professionalizzarci e avere maggiori possibilità di essere assorbiti dal mercato del lavoro. I dati parlano chiaro: la provincia di Latina è agli ultimi posti per la qualità del lavoro. - Prosegue Rega: Nonostante gli sforzi degli enti, questo genere di strumenti non riceve la giusta attenzione mediatica: per questo noi del Circolo del Partito Democratico vogliamo offrire un’opportunità di divulgazione e di informazione affinché il bando arrivi a più persone possibili.

Torno Subito è solo una delle numerose iniziative che la Regione ha messo in campo negli anni per migliorare la qualità di vita dei giovani del territorio, è compito della Politica divulgare e renderle accessibili.