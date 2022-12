Venerdì 16 convegno “La Corte dei Conti: fra controllo e giurisdizione” all’Auditorium della Banca Popolare di Fondi

Il ruolo della Corte dei Conti, l’evoluzione delle sue funzioni amministrative e gli ultimi aggiornamenti in materia di giurisdizione e Pnrr: se ne parlerà venerdì 16 dicembre, nell’ambito di un prestigioso convegno promosso dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” e dall’ordine degli Avvocati di Latina, in collaborazione con 26 Lettere e con il Comune di Fondi.

L’incontro, di elevato spessore culturale e giuridico, vedrà la presenza, tra gli altri autorevoli relatori, del vice procuratore generale presso la procura regionale della Corte dei Conti del Lazio Andrea Baldanza, di Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei Conti e presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Lazio al quale saranno affidate le conclusioni, dell’eurodeputato nonché presidente della commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo Salvatore De Meo, della professoressa Margherita Interlandi, docente ordinario di diritto amministrativo dell’Università “Federico II” di Napoli nonché dell’architetto Stefano Bigiotti, vice presidente di Anci Lazio e sindaco di Valentano, in provincia di Viterbo.

Il convegno vedrà susseguirsi non solo una serie di approfondimenti e confronti in materia di giurisdizione ma anche momenti di attualità e riflessione come quello dedicato alla presentazione del volume “La nuova Corte dei Conti” V edizione, un testo di riferimento fondamentale per conoscere e restare al passo con gli ultimi aggiornamenti in materia, incluse le novità 2022 relative al Pnrr. Il corposo volume, edito da Giuffrè Francis Lefebvre e curato da Vito Tenore, è scritto a più mano da un team di massimi esperti della materia (Andrea Baldanza, Luigi Caso, Claudio Chiarenza, Adelisa Corsetti, Piergiorgio Della Ventura, Paolo Evangelista e Alessandro Napoli).

L’appuntamento con “La corte dei conti: fra controllo e giurisdizione” avrà inizio alle 15:30 presso l’auditorium della Banca Popolare di Fondi, al km 118,600 dell’Appia.

Autorevole il parterre dei relatori: dopo i saluti del Prefetto di Latina Maurizio Falco, che ha accordato la sua presenza a prestigioso convegno, del presidente della Banca Popolare di Fondi Antonio Carroccia e del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto che faranno gli onori di casa, prenderanno la parola l’assessore all’Urbanistica e al Patrimonio del Comune di Fondi Claudio Spagnardi, l'avvocato Giacomo Mignano, presidente dell'Ordine degli avvocati di Latina, l’avvocato Antonio Fargiorgio, presidente della Fondazione “Michele Pierro” e Riccardo Antonilli, amministratore unico di 26 lettere, che hanno collaborato alla promozione dell’importante convegno.

I lavori entreranno nel vivo con l’intervento dell’avvocato Maria Cristina Sepe, tesoriere dell’Ordine degli Avvocati e consigliere della Fondazione organizzatrice nonché coordinatrice scientifica del convegno. Quest’ultima darà poi il via agli approfondimenti tecnici e giuridici sul tema della Corte dei Conti a cura di autorità e massimi esperti del settore.

Partecipando all’incontro si ha diritto a 3 crediti formativi per l’aggiornamento professionale per gli iscritti all’albo degli avvocati.

Prenotazioni all’indirizzo segreteria@fondazioneavvocaturapontina.it