Profumo di Natale con il Villaggio di Babbo Natale a cura del centro diurno Magicabula

Fervono i preparativi per l’allestimento del Villaggio di Babbo Natale, a cura degli straordinari ragazzi del Centro Diurno “Magicabula”, che prenderà forma in Piazza Cesare Beccaria da venerdì 16 a domenica 18 dicembre. Tante le novità di questa seconda edizione che si prefigge l’obiettivo di accorciare le diseguaglianze sociali, razziali, religiose e culturali che spesso ledono il nostro tessuto sociale e di promuovere l’autentico spirito natalizio dando un “tocco di magia a Piazza Cesare Beccaria”.

Oltre ad una fedele ricostruzione della Casa dell’anziano barbuto più amato dai bambini, nel villaggio sarà possibile trovare la cassetta postale per imbucare la tradizionale letterina, alcune postazioni per scattare selfie e foto-ricordo, laboratori per la stimolazione artistica-manipolativa e persino un cinema all’aperto. Esplorando i vari angoli della grande piazza non solo sarà possibile immergersi nella più autentica atmosfera natalizia ma anche partecipare ad attività sul riciclo e sulla tutela ambientale. Non mancherà, naturalmente, la tradizionale tombolata alla quale potranno partecipare grandi e piccini.

ORARI DI APERTURA

Venerdì 16 dalle 15:00 alle 20:00

Sabato 17 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Domenica 18 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00 laboratori artistico-manipolativi

Ore 10:00-13:00 e 16:00-20:00 donazioni solidali

Ore 12:00-13:00 e 17:00-18:30 pittura creativa

Ore 16:00-19:00 Cinema in giardino

Ore 19:00-20:00 Tombolata in Piazza

Ore 19:30-20:00 Selfie con Babbo Natale