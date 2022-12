Domenica 18 Dicembre il Gazebo di Fondi Vera in Piazza Matteotti

Continua la Campagna di Fondi Vera “Tra la gente. Come sempre” con una nuova tappa del tour nei quartieri prevista per Domenica 18 Dicembre, dalle ore 10 alle ore 13, nella centralissima Piazza Matteotti, ai piedi del Castello Caetani, dove verrà installato un Gazebo ed il Movimento di Partecipazione Politica incontrerà i Cittadini.

Per il nostro Movimento è stato un anno importante, di consolidamento e forte impegno sul territorio, e lo chiuderemo in bellezza con alcune iniziative importanti. La prima è il Gazebo di Domenica mattina, poi brinderemo con i nostri iscritti nel pomeriggio del 24 Dicembre per scambiarci gli auguri ed infine Giovedì 29 Dicembre la Sede di Via Roma ospiterà una conferenza sul tema della Partecipazione - anticipa il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.