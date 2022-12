Il sindaco premia la Asd Fighting Club per i risultati ottenuti agli europei di Kickboxing

Incetta di medaglie agli europei di Arnsberg, in Germania, per l’Asd Fighting Club di Fondi che ha conquistato 2 ori, 6 argenti e un bronzo.

I giovanissimi Gianfranco Iannone e Sofia Tocco lo scorso lunedì hanno inoltre portato a casa la Coppa Italia.

Per questo, e per aver dato lustro alla città di Fondi, esportando gli autentici valori dello sport in Italia e in Europa, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro hanno voluto incontrare e premiare simbolicamente gli atleti.

Il video della premiazione:

I riconoscimenti assegnati:

Alla ASD Fighting Club Fondi del Maestro Luigi Tagliavento per aver dato lustro alla Città di Fondi e all’intera nazione conquistando 9 medaglie (2 ori, 6 argenti e un bronzo) ai Campionati Europei Open di Kickboxing di Arnsberg, in Germania.

A Gianluca Panici, cintura nera I DAN e allenatore di kickboxing, per aver dato lustro alla Città di Fondi conquistando, nella specialità di light boxe, una medaglia d’argento ai Campionati Europei Open di Kickboxing di Arnsberg, in Germania.

A Raffaele De Filippis, cintura nera I DAN di kickboxing, Campione Italiano 2019, per aver dato lustro alla Città di Fondi conquistando, nelle specialità di Light Contact e Kick Light, due medaglie d’argento ai Campionati Europei Open di Kickboxing di Arnsberg, in Germania.

Ad Andrea Silvestri, per aver dato lustro alla Città di Fondi conquistando una medaglia d’oro nella specialità di Kick Light e una medaglia d’argento nella specialità light contact ai Campionati Europei Open di Kickboxing di Arnsberg, in Germania.

A Enrico Pio Gentile per aver dato lustro alla Città di Fondi conquistando una medaglia d’argento nella specialità kick light e una medaglia di bronzo nella specialità light contact ai Campionati Europei Open di Kickboxing di Arnsberg, in Germania.

A Sofia Tocco per aver dato lustro alla Città di Fondi conquistando una medaglia d’oro, nella specialità light contact, e una medaglia d’argento, nella specialità kick light, ai Campionati Europei Open di Kickboxing di Arnsberg, in Germania.

Al Maestro e allenatore Luigi Tagliavento, cintura nera IV Dan di kickboxing e pluricampione internazionale, per aver dato lustro alla Città di Fondi portando il suo team a vincere 9 medaglie ai Campionati Europei Open di Kickboxing

Per saperne di più sull’Asd Fighting Club Fondi

L’Asd Fighting Club Fondi è un’associazione sportiva dilettantistica del Maestro Luigi Tagliavento dedita alla pratica della kickboxing. La squadra sportiva dell'associazione è chiamata "Team Tagliavento", nome con cui il team si distingue nelle competizioni federali. La Federazione di appartenenza è la WTKA. Gli allenamenti si tengono nei giorni di martedì, giovedì e sabato presso la palestra dell'Istituto comprensivo Alfredo Aspri.

Il Maestro e allenatore

Il Maestro Luigi Tagliavento è cintura nera IV DAN, più volte campione nazionale e internazionale, ex atleta della nazionale italiana di kickboxing, sportivo dell'anno della città di Fondi negli anni 2006 e 2008.

Il Consiglio direttivo dell’Asd

Maestro Luigi Tagliavento, presidente

Giovanni Pestillo, segretario e presidente onorario

Alessandro Lutzu, consigliere e allenatore

Avv. Leonardo Feula, vicepresidente e allenatore

Gianluca Panici, consigliere e allenatore

Storia dell’Associazione

L'ASD FIGHTING CLUB FONDI nasce nell'anno agonistico 2005/2006 dal desiderio e dalla necessità del giovane atleta Luigi Tagliavento di dar vita ad una propria squadra di combattenti. Così, insieme con il suo amico e collaboratore Giovanni Pestillo, fonda quella che diventerà poi un punto di riferimento per tutti i giovani atleti volenterosi di voler praticare la kickboxing a Fondi. Negli anni successivi alla squadra si aggiungono Alessandro Lutzu, Gianluca Panici (2009) e Leonardo Feula (2011). Per la fiducia dimostrata negli anni e per la passione comune per questo sport da combattimento, dopo il blocco forzato delle attività sportive del 2020, il Team Tagliavento ha aperto le porte del Consiglio Direttivo dell'Associazione ai più fidati ed ha ripreso la pratica della kickboxing con un nuovo cuore pulsante e con forti ambizioni per nuovi obiettivi. Durante gli anni di insegnamento il Maestro Luigi Tagliavento ha coltivato svariati talenti. Tra i diversi atleti è impossibile non menzionare Raffaele De Filippis, Campione Italiano nel 2019, atleta di punta della squadra.

I campionati italiani 2022

Per accedere alle finali dei Campionati Italiani gli atleti, durante l'anno agonistico, devono gareggiare nella cosiddetta "Maratona Marziale", ossia una serie di gare in cui ottenere punteggio per la classifica nazionale. Nelle finali del 2022 tenutesi a Velletri il Team Tagliavento ritorna a Fondi con 8 Campioni Italiani (oro), 5 Vicecampioni Italiani (argento) e 5 bronzi competendo nelle specialità di Light Contact e Kick Light - due diverse specialità di combattimento della kickboxing, permettendo agli atleti con l'oro di entrare di diritto nella Nazionale Italiana di kickboxing WTKA.

I campionati europei in Germania

Ad Arnsberg, in Germania, nei pressi di Colonia, il Team Tagliavento è partito con la delegazione italiana WTKA per combattere nei campionati europei open. Quattro atleti hanno seguito il Maestro Luigi nell'impresa combattendo e due di loro hanno conquistato l'ambito titolo: Sofia Tocco, Campionessa Europea di Light Contact (oro), finale vinta per KO con uno spettacolare calcio girato all'indietro, e Andrea Silvestri, Campione Europeo di Kick Light (oro), finale vinta in un incontro senza esclusione di colpi tra l'incitamento di tutta la delegazione italiana.

Sofia Tocco, 12 anni, oggi cintura blu di kickboxing, frequenta gli allenamenti del Team Tagliavento dall'età di 8 anni iniziando subito con i primi combattimenti. Energica e combattiva sin da piccola, dagli 11 anni ha iniziato a gareggiare per le categorie valide per il conseguimento del titolo italiano. In un climax agonistico sempre più evidente ha dato dimostrazione di grande crescita dal primo combattimento fino all'ultimo, affrontando le avversarie con la grinta di chi non si tira mai indietro. Combatte per tutta la maratona marziale 2022 e alle finali del Campionato Italiano vince tre ori in tre diverse categorie e specialità di combattimento, conquistando il titolo di Campionessa Italiana di kickboxing ed entrando in Nazionale. Agli europei vince l'oro nella specialità di Light Contact diventando Campionessa Europea e facendo commuovere il Maestro e gli allenatori per lo sfoggio di un talento così ben coltivato.

Sempre gentile e sorridente, Andrea Silvestri è il primo ad arrivare in allenamento e l'ultimo ad andarsene. In palestra dai 15 anni, oggi cintura blu di kickboxing, ha accolto le sfide una ad una senza timore. Dopo il primo successo non si è più fermato: ha scalato le classifiche nella maratona marziale fino a culminare alla vittoria del Campionato Italiano, conquistando un oro nel Light Contact ed entrando in Nazionale come Campione Italiano. "Domani in gara vincerò il titolo": detto e fatto, sia agli italiani che agli europei, dove si è affermato Campione Europeo nella Kick Light vincendo una finale devastante nei pesi massimi nella stima e nello stupore di tutti.