“Pensa globale, acquista locale”: torna la campagna che incoraggia gli acquisti di Natale presso le attività della città

Torna anche quest’anno la campagna promossa dal Comune di Fondi, in collaborazione con Confcommercio Lazio Sud-Fondi, volta a incentivare gli acquisti locali e a proteggere l’economia cittadina, scoraggiando il ricorso indiscriminato agli e-commerce e ai grandi centri commerciali.

Nel pomeriggio di oggi l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato, il presidente dell’omologa commissione Raffaele Gagliardi e il presidente di Confcommercio Fondi Enzo Di Lucia hanno consegnato delle locandine da affiggere all’ingresso di negozi, boutique, botteghe e showroom.

Le attività desiderose di aderire che non abbiano ricevuto il manifesto, possono ritirare la propria copia in portineria, firmando un semplice modulo, oppure presso la sede di Confcommercio Fondi in Corso Italia 26 (primo piano). Per far pubblicare la propria foto nella gallery sui social istituzionali è sufficiente inviare lo scatto all’indirizzo relazioniesternecomunedifondi@gmail.com

“Pensa globale, spendi locale” è lo slogan della campagna, sostenuta anche da Radio Show Italia 103.5, media partner dell’iniziativa.

Abbiamo scelto questo messaggio che tanta fortuna sta avendo in molte altre cittadine d’Italia con problematiche analoghe a quelle vissute dai commercianti fondani – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore Stravato – allo scopo di incoraggiare acquisti più sostenibili. Lo slogan “Pensa Globale, Acquista Locale” non solo vuole porre l’attenzione del consumatore sugli aspetti prettamente commerciali, ossia favorire la microeconomia e le imprese della città, ma si propone anche di portare i consumatori a fare riflessioni globali, per esempio sugli effetti del trasporto sull'ambiente o sulla valorizzazione dei rapporti umani che con il web e la digitalizzazione si stanno perdendo. L’idea è subito piaciuta a Confcommercio che, a sua volta, da anni, porta avanti una campagna che tocca gli stessi temi. Ringraziamo in anticipo tutti coloro che vorranno aderire sostenendo la causa.

L'iniziativa è sostenuta e condivisa anche dal delegato al Centro Storico Cristian Peppe che non ha potuto partecipare alla consegna delle locandine per impegni lavorativi ma ha invitato i commercianti del cuore della città ad aderire numerosi.