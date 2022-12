Ordinanza sindacale dispone l'anticipazione dei mercati settimanali del 25/12 e del primo gennaio al 24 e al 31 dicembre

I mercati settimanali del 25 dicembre e del primo gennaio sono stati anticipati alla vigilia di Natale e all’ultimo dell’anno. È quanto disposto, con apposita ordinanza sindacale, dal primo cittadino di Fondi Beniamino Maschietto, su richiesta dell’Associazione Nazionale Ambulanti e in accordo con il settore di competenza, con l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e con il presidente dell’omologa commissione Raffaele Gagliardi.

Le attività mercatali in via Mola di Santa Maria si svolgeranno quindi in data sabato 24 dicembre, dalle ore 7:00 alle ore 14:00 e in data sabato 31 dicembre, dalle ore 7:00 alle ore 14:00.