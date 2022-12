Per Fratelli d'Italia le strade cittadine necessitano di urgente manutenzione

Quelle che a primo acchito potrebbero sembrare le immagini di uno scenario lunare, altro non sono che le strade periferiche e urbane della città di Fondi. Buche abbastanza larghe da consentire la balneazione quando piove, in strade per lo più trafficate e percorse con un flusso giornaliero così serrato e costante in questi giorni festivi, che nemmeno la prevedibilità palese di insidie stradali di tale visibilità, potrebbe esonerare l'amministrazione comunale dalle sue responsabilità.

Forse per uno scrupolo di coscienza in buona fede, che quest'ultima si spertica così tanto ad addobbare a giorno le vie durante il periodo delle Luminarie, per permettere ai cittadini di meglio scorgere il rischio di buche così estese. Se così fosse, buone le intenzioni a scanso del metodo e del risultato. L'inadempienza della Giunta nel mantenere questo stato di incuria ormai strutturale del manto stradale, può andare a beneficio solo di gommisti e (forse) associazioni pro aborto, dato il rischio che gli smottamenti improvvisi, avrebbero sulle donne in stato interessante.

Ironia a parte, lungi dal mettere in discussione che chi amministra una città lo faccia (e lo debba fare) nell'interesse collettivo, ma magari la Giunta locale, come proposito per l'anno nuovo, potrebbe segnare alle voci di spesa, qualche punto in meno alle lucette di natale e uno in più a favore del bitume.

Oramai il problema della manutenzione stradale non potrà essere più ignorato da chi amministra la nostra città. Chiediamo interventi seri e concreti a tutela dei nostri concittadini.

Avv. Luigi Vocella

Consigliere comunale Fondi - Fratelli d’Italia