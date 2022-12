Al concorso culinario promosso dal Comune di Pastena una concorrente fondana trionfa nella categoria "secondi piatti"

È andato alla Città di Fondi il primo premio, nella categoria secondi piatti, del 2° concorso “Nonna sotto le Stelle di Natale – Pastena 2022”.

A trionfare uno dei grandi protagonisti della tradizione natalizia fondana, il Baccalà, condito con peperoni essiccati e olio locale.

La ricetta è stata realizzata da una coppia composta da nonna e nipote della città che, per essere competitive dato l’alto livello della gara, hanno perfezionato un procedimento sperimentato più e più volte in occasione della vigilia di Natale, facendosi consigliare da chef Anita Simonelli del ristorante Mblò. Suggerimenti preziosi che, al termine dei conteggi, sono valsi la vittoria per la Città di Fondi.

Alto il livello della gara alla quale hanno partecipato 22 concorrenti provenienti dal Basso Lazio: cuochi in pensione, nuore e suocere, trattorie, casalinghe, nipoti affiancate da straordinarie nonne, titolari di agriturismi, contadini, amministratori e ragazzi giovani ma già padroni delle antiche tradizioni gastronomiche del territorio.

Tra gli elementi oggetto di valutazione, oltre alle ricette tipiche natalizie e alla presenza di materie prime del territorio, anche l’equilibrio dei sapori, la temperatura, la presentazione e altri piccoli ma sostanziali aspetti tecnici.

L’evento, organizzato dal Comune di Pastena in collaborazione con l’Istituto alberghiero di Ceccano e l’Associazione Maurisia, si è tradotto in una grande festa con il numeroso pubblico che ha potuto assaggiare, oltre alla tradizionale polenta con il sugo di spuntature di maiale, gran parte delle pietanze. A decretare i tre vincitori, sagne e fagioli da Lenola, baccalà e peperoni da Fondi e cantucci con miele e nocciole da Monte San Giovanni Campano, una commissione costituita da esperti chef e giornalisti di settore.

Dopo i saluti del primo cittadino Angelo D’Ovidio, i vincitori sono stati premiati dal vice Daniele De Lellis e dal baby sindaco di Pastena Alice Roma. Presenti anche i sindaci di Fondi Beniamino Maschietto e Lenola Fernando Magnafico.