Resoconto Consiglio comunale dedicato al tema della sanità che si è tenuto questa mattina

Si è riunita oggi 19 dicembre 2022 una seduta straordinaria del Consiglio comunale sul tema della sanità.

Ad esporre il primo e unico punto all’ordine del giorno, la presidente della commissione competente Daniela de Bonis.

Al termine di un lungo ed acceso dibattito, alla presenza del direttore medico Dea 1° degli ospedali di Formia, Fondi e Terracina Giuseppe Ciarlo e del vice direttore del distretto Fabrizio Turchetta, presenti in rappresentanza della manager Asl Silvia Cavalli, il punto è stato approvato all’unanimità.

Prima dell'approvazione, il testo frutto della collaborazione di tutti i gruppi consiliari, è stato emendato, su proposta del consigliere Franco Cardinale accolta all’unanimità come segue:

“Preso atto che la Regione Lazio, nelle sue massime articolazioni, ha ignorato ogni effettivo bisogno e disatteso le numerose promesse di mantenimento e potenziamento dell’ospedale di Fondi”.

Un sentito ringraziamento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e la presidente della commissione Sanità Daniela De Bonis – va a tutti i consiglieri che hanno collaborato, con impegno, spirito critico e capacità di ascolto, non perdendo mai di vista l’obiettivo finale ossia il potenziamento dell’offerta sanitaria della provincia di Latina e, in particolare, dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi. L’analisi delle criticità è stata effettuata, nelle lunghe settimane che hanno preceduto questo Consiglio, mettendo da parte divergenze, divisioni e schieramenti politici. Vogliamo inoltre ringraziare per la disponibilità, per la presenza e per i chiarimenti il dottor Ciarlo e il dottor Turchetta, che hanno preso parte anche ai lavori della commissione propedeutica al Consiglio e che hanno seguito tutti i lavori della Pubblica Assise di oggi, rispondendo a dubbi e perplessità e accogliendo le numerosissime richieste e critiche pervenute da ogni schieramento politico. Perché, come abbiamo ripetuto in più circostanze, la sanità non può avere colori politici e solo con questi toni e con lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato la seduta odierna sarà possibile portare a casa risultati concreti e indispensabili per il buon funzionamento del nostro ospedale. L’auspicio è che questa delibera contribuisca a dare attuazione, non solo alle proposte contenute nel documento approvato, ma anche a tutti i punti dell’atto aziendale approvato. Auspichiamo, altresì, una programmazione della sanità regionale seria, concreta e risolutiva rispetto alle problematiche che da troppi anni attanagliano l’ospedale di Fondi.