Venerdì 23 dicembre la 24esima edizione del concorso “Caro Babbo Natale”

Torna venerdì 23 dicembre, a partire dalle 18:00, presso il centro multimediale Dan Danino di Sarra, “Caro Babbo Natale”, uno degli eventi più attesi delle festività. La manifestazione, ormai giunta alla sua 24esima edizione, vedrà protagonisti i bambini di terza, quarta e quinta elementare ma, soprattutto, le loro spontanee, speranzose, divertenti e per nulla scontate letterine. Ben 50 i piccoli studenti che saranno premiati alla presenza del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, dell’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale e dell’eurodeputato Salvatore De Meo.

Il presidente della Banca Popolare di Fondi Antonio Carroccia avrà invece il prestigioso compito di premiare, con un dono in denaro offerto dall’istituto di credito, i primi quattro bambini vincitori. Regali da gustare e dolcetti per tutti i partecipanti che hanno dedicato tempo, amore e fiducia all’anziano barbuto più amato di tutti i tempi. Centinaia, infatti, i bambini che hanno scritto una letterina a Babbo Natale, in alcuni casi chiedendo regali, in altri scomodando nobili pensieri e grandi speranze per un futuro migliore.

Un grande plauso va, come ogni anno, agli insegnanti degli istituti scolastici di Fondi che hanno scelto le letterine più belle. La manifestazione è organizzata da Radio Antenna Musica, da Lorenzo Nallo e da Lucio Ciccone con il patrocinio del Comune di Fondi.