Corsa a tre per il titolo Persona dell’Anno 2022

Avvincente corsa a tre per il titolo di “Persona dell’Anno” 2022 di Fondi e comprensorio. Superate finora tremila indicazioni giunte alla Pro Loco Fondi Aps. Non sveliamo i loro nomi ma sono tutti meritevoli di vedersi aggiudicare la decima edizione del premio organizzato dall’Associazione Pro Loco Fondi, in collaborazione con il Comune di Fondi.

Spettacolo, promozione del territorio e... grandi sorprese per la decima edizione del premio "Persona dell'Anno". Mancano, quindi, ormai pochi giorni alla attesissima proclamazione della "Persona dell'Anno” 2022 Fondi e comprensorio.

La cerimonia si terrà venerdì 30 dicembre 2022 alle ore 18:00 all'interno del Castello Caetani di Fondi. L'evento è divenuto centrale nel ricco programma delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Fondi.

Musica, intrattenimento e tante le iniziative in programma: la serata sarà animata da Rocco Palazzo di Music Accademy. Ospite d'onore la vincitrice del Festival Slavianski Bazaar Marta Verrecchia.

Ma la gara non è finita perché si potrà indicare il nome preferito entro martedì 27 dicembre 2022 indicando il nominativo, in qualsiasi campo e ambito, che hanno dato lustro alla città di Fondi o del comprensorio inviando una e-mail all'indirizzo: info@prolocofondi.it oppure collegarsi alla pagina della Pro Loco su Facebook oppure trasmettere un messaggio WhatsApp al 3297764644.

Ma tutto può succedere nei prossimi ultimi giorni e tutto si saprà al fotofinish, sul filo di lana.

Il premio "Persona dell'Anno" 2022 è riservato alle persone più meritevoli, in qualsiasi campo e ambito, che hanno dato lustro alla città di Fondi o del comprensorio. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.