Milena Trani eletta all'unanimità alla guida del Gruppo Locale di Fare Verde

Con l’unanimità di voto da parte di tutti i presenti, di fronte al Presidente di Fare Verde Provincia di Latina Roberta Di Girolamo, è stata eletta per acclamazione come nuovo Presidente di Fare Verde Fondi l’iscritta Milena Trani, che nei mesi scorsi ha rivestito il ruolo di Commissario Comunale. La stessa ha ringraziato tutti per la fiducia e il grande carico di responsabilità, ed ha espresso la volontà di essere coadiuvata in questo impegno da Gianluca Ciccone, come Vice Presidente e Segretario Amministrativo, ed Andreina Massa, come Responsabile dei Rapporti con le Associazioni del comprensorio e rappresentante di Fare Verde all’interno del Comitato per la Casa della Cultura.

Questo l'esito della partecipata Assemblea Congressuale del Gruppo Locale dell'Associazione Ambientalista Fare Verde, che si è tenuta lo scorso 15 Dicembre nella Sede di Via Cesare Balbo a Fondi. Nelle vesti di Commissario, prima della sua elezione, Milena Trani ha presentato una relazione verbale sulle attività svolte dal Gruppo nell’ultimo anno, ringraziando per il grande impegno profuso il Presidente uscente Andrea Patriarca, che ha rappresentato un valore aggiunto per l’Associazione. Dopo aver illustrato le iniziative in corso, ha ringraziato tutti i presenti ed in particolare il Presidente Provinciale Roberta Di Girolamo, presente con una delegazione del Gruppo di Terracina.

Sono entusiasta della fiducia riposta nella mia persona. I nostri prossimi obiettivi saranno la stesura del Contratto di Fiume e di Lago su cui Fare Verde sta lavorando da mesi in stretto contatto con le altre realtà ambientaliste fondane e le Istituzioni, l’organizzazione di due convegni per la prossima Primavera su temi di strettissima attualità con la presenza dei vertici nazionali di Fare Verde, la promozione di escursioni, visite guidate, laboratori creativi per le famiglie. Il grande lavoro di chi mi ha preceduto mi responsabilizza molto - ha commentato Milena Trani.

In questi giorni di avvicinamento alle festività, Fare Verde pubblicherà una seria di suggerimenti attraverso i suoi canali social, per un Verde Natale, per ridurre il nostro impatto sulle risorse naturali senza rinunciare al calore e alla gioia della festa. Perché secondo noi “è più Natale se sprechi meno”.