Sperlonga Cambia sull'installazione delle nuove isole ecologiche tecnologiche

A volte ritornano. Dopo i soldi spesi per installare le prime isole ecologiche, quelli spesi per chiuderle e quelli spesi per trasformarle in zone relax, a Sperlonga tornano le isole ecologiche. Le nuove isole ecologiche tecnologiche, acquistate con il contributo della Regione Lazio, verranno installate in tre diversi punti del paese e attivate in via sperimentale solo per alcune utenze.



Quella delle isole ecologiche a Sperlonga è una storia che parte da lontano. Più volte negli anni ci siamo battuti per il ripristino dei punti di raccolta dei rifiuti sul territorio urbano, consapevoli della grande innovazione che le isole ecologiche hanno rappresentato per Sperlonga e dell’esigenza di affrontare le criticità dovute ai flussi turistici nel periodo estivo. La risposta dell’amministrazione comunale è stata quella di trasformarli in zone relax, di fatto inutili e inutilizzate.