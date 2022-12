Anticipati al sabato i mercati settimanali di Natale e Capodanno

Si porta a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Fondi, accogliendo la richiesta avanzata dall’ANA-UGL di Latina, ha autorizzato lo svolgimento di due mercati straordinari nelle giornate di sabato 24 e 31 Dicembre, vigilia di Natale e di Capodanno.

I mercati si svolgeranno in Via Mola Santa Maria e sono aperti a tutti gli operatori titolari di posteggio e spuntisti del mercato settimanale che si svolge la domenica nella medesima area di mercato.

In tal modo il Sindaco di Fondi, con la Ordinanza n. 65 del 16.12.2022, ha voluto evitare che la città di Fondi fosse privata del mercato settimanale per quindici giorni in un periodo i cui le famiglie hanno necessità di approvvigionarsi durante le Festività Natalizie e gli operatori hanno necessità di lavorare per cercare di combattere gli effetti della crisi conseguente alla guerra ed alla perdita del potere di acquisto delle famiglie.

I due mercati straordinari – che coincidono con lo svolgimento di altri mercati che storicamente si svolgono in altre città delle Provincie di Latina e di Frosinone – sono comunque due opportunità per gli ambulanti e per i consumatori alla vigilia di due importanti festività.

E’ per questo che l’ANA-UGL ringrazia il Sindaco, l’Assessore alle Attività Produttive e l’intera Amministrazione Comunale per la sensibilità dimostrata e rivolgere i migliori auguri di Buone Feste, di un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo a tutta la città di Fondi auspicando che siano superate le traversie che ha causato la guerra in Ucraina e che migliorino per tutti le condizioni economiche per un futuro di pace, di serenità e di prosperità.