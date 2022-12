La CittÃ  Ã¨ anche tua: conferenza di Fondi Vera per la partecipazione alla vita politica e amministrativa

Partecipare alla vita politica e amministrativa non consiste solamente nel votare alle Elezioni, anzi. Negli ultimi decenni le democrazie occidentali si sono evolute per accrescere la Partecipazione dei Cittadini ai processi decisionali, sono nati nuovi istituti e prassi democratiche, come ad esempio la democrazia deliberativa, e sono state migliorate le tutele alla libertà di espressione, di associazione e di azione dei Cittadini.

La Partecipazione attiva dei Cittadini è essenziale per ogni società democratica, in cui essi possono esprimere la propria individualità a seconda dei propri interessi e propensioni. Tramite il proprio impegno il Cittadino contribuisce alla progressiva crescita di una sana dialettica, fondamentale elemento per uno sviluppo armonico e democratico della Comunità.

La Partecipazione politica è indispensabile per evitare il disamore rispetto alla sfera pubblica, comunitaria, dove le persone sono Cittadini, cooperanti e facenti parte di un tutto unito che chiamiamo Città, e non individui agenti separati e in concorrenza l’uno rispetto all’altro.

Fondi Vera come Movimento di Partecipazione Politica propone per Giovedì 29 Dicembre, alle ore 18, nella Sede di Via Roma al civico 64, una Conferenza dal titolo “La Città è anche tua“, per affrontare il tema della Partecipazione, che resta uno degli obiettivi prioritari a nostro parere.

Ne discuteremo con Vittoria Nallo, Consigliere di Circoscrizione a Torino, Emanuele De Carolis, già Assessore al Bilancio a San Donato Milanese, e Valentina Pannone, Service Designer Università di Bologna ed esperta in processi partecipativi. Tre ragazzi fondani che amano la Politica e racconteranno la loro esperienza in altre Città. Faranno gli onori di casa il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis, la Vice Presidente Tina Di Fazio ed il Consigliere Comunale Francesco Ciccone.