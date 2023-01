Approvata la mozione relativa all'installazione di una telecamera fissa in piazza Felice Chiusano proposta da Fratelli d'Italia

E' stata approvata all’unanimità, durante il consiglio comunale di Fondi, dello scorso 28 dicembre 2022, la mozione per la richiesta dell'installazione di una telecamera fissa nella Piazza Felice Chiusano, Ex piazzetta del pesce, promossa dal gruppo consigliare di Fratelli d’Italia di Fondi.

Abbiamo chiesto all’assise civica di dare pieno mandato al Sindaco ed alla Giunta municipale nel provvedere all'installazione di una telecamera fissa nel sito in questione. Nella zona, da diversi anni, si verificano quotidianamente episodi di abbandono incontrollato di rifiuti da parte di cittadini residenti e non residenti, oltre che episodi di disordine pubblico e microcriminalità. Purtroppo l'intensificazione dei controlli ordinari da parte dell'autorità di pubblica sicurezza non ha limitato il fenomeno.

Per tale motivo già durante il consiglio comunale dello scorso mese di luglio, abbiamo presentato un'interpellanza sul tema per avere delucidazioni a riguardo ed abbiamo consigliato l'installazione di una telecamera per risolvere il problema. Siamo contenti che, anche la maggioranza, ha deciso di votare la mozione, e che, dopo i diversi solleciti e le ripetute denunce, finalmente, si è deciso di provvedere all'installazione di una telecamera fissa nella piazza in questione, segno evidente che la nostra denuncia era fondata e che era necessario provvedere in tal senso. Continueremo a svolgere il nostro ruolo di opposizione a Fondi, in modo attento e costruttivo, sempre a tutela della nostra splendida città che meriterebbe una amministrazione più efficace e vicina ai bisogni dei cittadini.