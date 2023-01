Venti proposte per la Partecipazione pronte alle presentazione da Fondi Vera

Fondi Vera ha chiuso in bellezza il suo 2022 con una riuscita Conferenza sul tema della Partecipazione dei Cittadini alla vita politica e amministrativa locale. L’incontro, tenutosi nella Sede del Movimento in Via Roma, si è tenuto nel pomeriggio di Giovedì 29 Dicembre ed è stato introdotto e moderato dalla Vice Presidente di Fondi Vera, Tina Di Fazio.

La Conferenza dal titolo “La Città è anche tua” ha aperto una serie di appuntamenti che il Movimento presieduto da Francescopaolo De Arcangelis produrrà nel corso del nuovo anno, con l’obiettivo di alzare l’asticella del dibattito politico fondano.

Particolarmente apprezzati i contributi offerti da Valentina Pannone, Emanuele De Carolis e Vittoria Nallo. La Pannone, esperta in processi partecipativi, ha dimostrato con esempi concreti quanto la Partecipazione rappresenti già una grande risorsa per diversi Comuni italiani, illustrando nel dettaglio l’operato di alcune realtà virtuose. De Carolis, fino a pochi mesi fa Assessore al Bilancio nel Comune di San Donato Milanese, ha invece portato la sua esperienza diretta, spiegando ogni aspetto legato alla promozione di un Bilancio Partecipativo. Vittoria Nallo, infine, la più giovane dei relatori, Consigliera di Circoscrizione a Torino, ha affrontato anche il tema sempre attuale del distacco delle nuove generazioni rispetto all’impegno politico.

Nel suo intervento conclusivo il Consigliere Comunale Francesco Ciccone ha anticipato quelle che saranno venti proposte in ambito strettamente locale per incentivare la Partecipazione: “Le presenteremo prima alle forze di Opposizione con cui condividiamo questo impegno e poi all’intera Amministrazione Comunale, perché solo con un maggiore coinvolgimento della Comunità potremo davvero costruire una Città inclusiva”.

Consigli Comunali itineranti, promozione di un Bilancio Partecipativo, istituzione di Consulte, Patti di Collaborazione, Baratto Amministrativo e spazi gratuiti per affissioni di manifesti di comunicazione politica. Sono parte degli interventi che Fondi Vera proporrà, e saranno approfonditi attraverso i propri canali social già dai prossimi giorni.