Il sindaco sul maxi sequestro della Guardia di Finanza di fuochi pirotecnici

Oltre 20 giorni di controlli a tappeto in tutta la città prima di Capodanno, attività commerciali passate sotto la lente di ingrandimento e indagini serrate per scongiurare il fenomeno dei ferimenti a causa di botti e fuochi d’artificio pericolosi e illegali. Questa la strategia adottata dalla Compagnia delle Fiamme Gialle di Fondi, guidata dal tenente Diego Lauretti, che nei giorni scorsi ha portato ad uno dei sequestri di artifizi pirotecnici più importanti degli ultimi anni.

Su un totale di 8 quintali di fuochi sequestrati dalla Finanza in tutta la provincia di Latina, infatti, una considerevole quantità di materiale illegale è stata messa sotto chiave proprio nel territorio di Fondi prima di Capodanno. Grazie ad indagini serrate e al non comune acume di alcuni investigatori in servizio presso la Compagnia di via Terruto, è stato possibile individuare ben due magazzini, pieni zeppi di fuochi artigianali, molti dei quali pericolosissimi: autentiche bombe contenenti, in alcuni casi, oltre 2 chili di polvere esplosiva. Non sono mancati, naturalmente, controlli nelle attività commerciali e nelle rivendite autorizzate. Pericolosissimi non solo i potenziali effetti ma anche i luoghi di stoccaggio: palazzine ubicate in pieno centro abitato.