Il No al bilancio preventivo di Fratelli d'Italia, la cittÃ  merita di piÃ¹

Durante l’ultimo consiglio comunale del 28 dicembre 2022, il consigliere Avv. Luigi Vocella, a nome del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia, ha motivato il dissenso al bilancio preventivo proposto dall’assessore del settore.

In questi due anni di amministrazione Maschietto non c’è stata alcuna programmazione, nessun progetto qualificante per la nostra città ma soltanto aumento delle tasse e tanta ordinarietà.

Nel frattempo la città continua ad essere insicura, con un sistema di video sorveglianza che non funziona, sporca, con le strutture sportive fatiscenti, con le strade piene di buche ed il verde pubblico abbandonato a se stesso.

Per non parlare, in ultimo ma non per importanza, del problema dei parcheggi in centro acuito con la chiusura del parcheggio sotterraneo di fronte il Municipio che assume, giorno dopo giorno, sempre più mistero.

La città chiede qualcosa in più, investimenti seri per fronteggiare la carenza di abitazioni (anche di natura popolare) e per creare nuovi posti di lavoro. Il nostro partito, con il premier Giorgia Meloni, ce lo insegna, con la politica ed una visione della nazione e della città, si possono programmare interventi per il futuro.

Noi di Fratelli d’Italia, dichiara il capogruppo Avv. Stefano Marcucci, anche dai banchi di opposizione, continueremo a lavorare per ridare dignità alla nostra città. Saremo impegnati, afferma la portavoce comunale Sonia Federici, in prima linea anche per le prossime elezioni regionali dove sarà fondamentale riconquistare il governo della Regione con il candidato Presidente Francesco Rocca ed avere un rappresentante del territorio vicino alla nostra realtà e, pertanto, contribuiremo all’elezione del vice-coordinatore regionale Enrico Tiero.