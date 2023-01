Il Comune ha attivato 4 progetti per un totale di 12 posti nel Servizio Civile

Dopo il successo degli anni passati, torna a gran richiesta la possibilità di aderire al Servizio Civile scegliendo i progetti attivi presso il Comune di Fondi.

Per fare domanda c’è tempo fino alle 14:00 del 10 febbraio 2023. Ben 71.550 gli operatori volontari da impiegare in tutta Italia, di cui 12 presso l’Ente di Piazza Municipio.

Quattro, in totale, i progetti attivati:

Scopri il Museo 2023 (Castello Caetani – 3 posti)

Bibliocultura 2023 (Biblioteca comunale – 3 posti)

Accudiamoci (Piazza Municipio – 3 posti)

Integr-azione (Piazza Municipio – 3 posti)

Il progetto “Accudiamoci” – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – si pone l’obiettivo di migliorare la vita degli anziani non autosufficienti nella nostra città. Il programma “Integr-azione” ha invece lo scopo di includere socialmente e nel percorso educativo i minori con situazioni di disagio. In entrambi i casi – aggiungono – si tratta di attività interessanti sotto il profilo professionale che però richiedono tanta sensibilità, dedizione alla causa e desiderio di aiutare il prossimo che poi sono, effettivamente, gli autentici valori del servizio civile universale.

Particolarmente soddisfatti anche i ragazzi che negli anni passati hanno aderito ai progetti “Scopri il Museo” e “Bibliotecultura”: gli operatori hanno infatti avuto la possibilità di lavorare sul campo acquisendo competenze professionali utili sia per il proprio percorso per la collettività avendo fornito un supporto concreto a due servizi preziosi della città. Da qui la decisione da parte dell’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale e dell’intero settore di rinnovare i due progetti.

Info generali

I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30 che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT.

Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU su cui essere impegnati.

Per accedere all'elenco dei progetti di SCU in Italia e all'estero occorre utilizzare il motore di ricerca "Scegli il tuo progetto in Italia" e "Scegli il tuo progetto all'estero", disponibile nella sezione “Progetti” di questa pagina. Cliccando il tasto CERCA (senza effettuare una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare una ricerca mirata di un progetto è possibile selezionare i valori delle voci che interessano. Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno precedente la visualizzazione.

Si ricorda che i giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale non possono presentare istanze di partecipazione, fermo restando quanto indicato all’articolo 3 del presente bando.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .