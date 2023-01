Operatori spostati per il via ai lavori di restyling del mercato di via Gioberti

Prenderanno il via domani martedì 10 gennaio i lavori di restyling del mercato coperto di via Gioberti. L’intervento, possibile grazie ad un finanziamento regionale di 200mila euro, oltre a mettere in sicurezza la struttura, darà un volto completamente nuovo agli interni dell’edificio.

Con l’apertura del cantiere, gli operatori giornalieri si sposteranno nell’adiacente via Ugo Foscolo mentre, soltanto la domenica, l’intero mercato sarà traslato nel parcheggio antistante lo stadio Arnale Rosso. È quanto deciso nel corso dei vari incontri che si sono tenuti prima e durante le festività natalizie.